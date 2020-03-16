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Adana'da bıçaklı cinayet

Başkasının 56 bin liralık alacağını tahsil etmek isteyen bir kişinin bıçakla öldürüldüğü, bir kişinin ise yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

İHA | 16.03.2020 - 09:38..
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, canlı hayvan alım satım işi yapan Tufan ile Tamer Y.  kardeşler bir yıl önce Mehmet G.'den 56 bin liralık tavuk aldı.

Ancak bir süre sonra Mehmet G. hayatını kaybetti. Tufan ve Tamer Y. kardeşler de bu borcu ödemedi.

İKİ ŞAHIS PARAYI TAHSİL ETMEK İSTEDİ

Bunun üzerine, parayı tahsil etmek için olayla hiç alakası olmayan Ali A. ile Abdullah A. Süleyman Vahit Caddesi'ndeki iki kardeşin iş yerine giderek 56 bin lirayı istedi.

"BORCUMUZ SİZE DEĞİL"

Kardeşler, "Borcumuz size değil, üstelik bu borcun bir kısımını ödedik 20 bin lira kaldı. Size de para vermeyiz." dedi.

Adana'da bıçaklı cinayet

ŞAHISLARI BIÇAKLA YARALADILAR

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan Y. şahıslara bıçak çekip ikisini de yaraladı. Tamer Y. ise sopayla şahısları darbetti.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Daha sonra kardeşler olay yerinden kaçtı. Vatandaşların çağırdığı ambulans ile iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ali A., kaldırıldığı hastanede 9 Mart günü hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Adana'da bıçaklı cinayet

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından polis, bir süre sonra şafak vakti yaptığı operasyonla zanlı kardeşleri saklandığı yerde yakaladı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı da tutuklandı.

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