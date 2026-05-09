Adana'da bir anne 2 yaşındaki oğlunu tekmeledi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dehşete düşüren görüntü...

PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi'nde, bir kız çocuğunun elinden tuttuğu 2 yaşındaki çocuk, önlerinde telefonla konuşarak yürüyen kadının yanına geldi.

ÇOCUĞA SALDIRDI

Daha sonra kadın, çocuğa tekme atarak saldırdı.

Bu sırada ablası olduğu düşünülen kız, çocuğu korumaya çalıştı.

MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI

Kadın yere düşen çocuğu tekmelemeye devam etti.

Yoldan geçen bir kişinin de müdahale ettiği kadın, yerde ağlayan çocuğu kucağına alıp olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan vahim olay bir iş yerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kayda alındı.