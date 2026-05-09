Adana'da bir anne 2 yaşındaki oğlunu tekmeledi
Yüreğir ilçesinde 2 yaşındaki erkek çocuğu, annesi olduğu belirtilen kadın tarafından sokak ortasında dövülürken olay anları bir iş yerini güvenlik kamerası ile saniye saniye kayda alındı.
PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi'nde, bir kız çocuğunun elinden tuttuğu 2 yaşındaki çocuk, önlerinde telefonla konuşarak yürüyen kadının yanına geldi.
ÇOCUĞA SALDIRDI
Daha sonra kadın, çocuğa tekme atarak saldırdı.
Bu sırada ablası olduğu düşünülen kız, çocuğu korumaya çalıştı.
MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDI
Kadın yere düşen çocuğu tekmelemeye devam etti.
Yoldan geçen bir kişinin de müdahale ettiği kadın, yerde ağlayan çocuğu kucağına alıp olay yerinden uzaklaştı.
O ANLAR KAMERADA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)