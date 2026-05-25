Adana'da bir IBAN mağduru daha

Son zamanlarda IBAN mağdurları artmaya başladı.

IBAN yüzünden cezaevine girenler, bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.

Son olay ise Adana'da oldu.

Tarkan Torun'un, kuşçu kahvesinde tanıştığı ve kendisini Ö.K. olarak tanıtan şahıs yüzünden hayatı değişti.

Ö.K., Torun'dan güvercin ve çeşitli malzemeler aldıktan sonra 700 lira borçlandı.

Parasının olmadığını söyleyen şahıs, birkaç gün sonra ödeme yapacağını belirtti.

Daha sonra Torun'u arayan şahıs, "Babam Diyarbakır'dan para gönderecek, benim hesabım yok." diyerek IBAN istedi.

CEZAEVİNE GİRDİ

Torun, hesabına gelen paranın 700 lirasını alıp, geri kalan miktarı da teslim etti. Aynı yöntemle iki kez daha para gönderildi. Durumdan şüphelenen Torun, şahsa bir daha kendi hesabını kullanmamasını söyledi.

Ancak daha sonra hesaba yatırılan paraların, şahsın kendisini "komutan" olarak tanıtıp "Şehit ailelerine kurban keseceğiz" bahanesiyle vatandaşlardan topladığı paralar olduğu ortaya çıktı.

Açılan dava sonucunda Torun hakkında, önce 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinaf sürecinin ardından yeniden görülen davada, ceza 5 yıl 2 ay 15 gün olarak kesinleşti.

Torun, 24 Mart tarihinde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince evinden alınarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Torun, daha sonra cezaevine gönderildi. Torun, cezaevine girince işten atıldı.

"OĞLUM İYİ NİYETİNİN KURBANI OLDU"

Oğlunun iyi niyetinin kurbanı olduğunu söyleyen anne Fatma Torun, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Torun, oğlunun hem cezaevine girdiğini hem de işsiz kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Benim oğlumun tek suçu alacağını almak için IBAN vermesidir. Ceza aldı ve hapse girdi. 2 aydır hapiste, şimdi de işten çıkartıldı. Eşi var, çocukları var. Oğlum iyi niyetinin kurbanı oldu."

"AYAĞINI KULLANAMIYOR"

Oğlunun sağlık durumunun kötüye gittiğini anlatan acılı anne, gözyaşları içinde yardım istedi.

Fatma Torun, "Oğlumun işine geri dönmesini istiyorum. Yapmış olsa cezasını çeksin ama suçsuz yere yatıyor. 60 gündür cezaevinde oğlum. Gözümün yaşı kurumuyor.

Ağlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Cezaevinde düşmüş, ayağını kullanamıyor. Koltuk değnekleriyle gördüm ve çok üzüldüm." dedi.

Oğlunun protez bacak kullandığını hatırlatan anne Torun, "Ayağı protezdi, düşünce şişmiş. Şimdi ayağı şiş olduğu için protezini de kullanamıyor. En son hastaneye götürülmüştü, daha sonra ne oldu bilmiyorum." diyerek hıçkırıklara boğuldu.