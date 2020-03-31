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Adana'da bir kadın tartıştığı kişiyi bıçakladı

Saldırgan kadın gözaltına alınırken, yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

AA |
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Adana'da bir kadın tartıştığı kişiyi bıçakladı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan T.D., tartıştığı C.K.'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

Yaralı halde evden kaçan C.K., yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yüreğir Belediyesi güvenlik görevlilerinin yanna giderek yardım istedi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği C.K., kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü) Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Adana'da bir kadın tartıştığı kişiyi bıçakladı

SALDIRGAN KADIN POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan saldırgan kadın, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

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