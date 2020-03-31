Adana'da bir kadın tartıştığı kişiyi bıçakladı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan T.D., tartıştığı C.K.'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.
Yaralı halde evden kaçan C.K., yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yüreğir Belediyesi güvenlik görevlilerinin yanna giderek yardım istedi.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği C.K., kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü) Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
SALDIRGAN KADIN POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltına alınan saldırgan kadın, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.