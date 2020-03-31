Adana'da bir kadın tartıştığı kişiyi bıçakladı

1 Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile telefonda görüştü. İtalyan Bakan görüşmede Türkiye'nin desteği ve iş birliği için teşekkür etti.

2 Mert Fırat: Mutlu olunca zaman çok hızlı geçiyor Mert Fırat, eşi İdil Fırat'ın doğum gününü kutladı.

3 Tülin Şahin'in eşi Türkçe öğreniyor Tülin Şahin'in eşi Pedro de Noronha, ev karantinasını değlerlendirdi ve uzaktan eğitim şeklinde Türkçe dersleri almaya başladı.

4 Prof. Dr. Ceyhan: Kontrollü yaşamaya devam Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadelede son bir haftanın çok kritik olduğuna vurgu yaptı.

5 İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanına korona bulaştı İspanya’da 12 bin 298 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

6 Nilperi Şahinkaya: Ben tatil yapıyorum Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.