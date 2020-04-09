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Adana'da bir kişi evinin yakınında ölü bulundu

Adana'da bir adam evinin 50 metre uzağında yol kenarında ölü olarak bulundu.

DHA |
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Adana'da bir kişi evinin yakınında ölü bulundu

Adana'nın Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Hulusi Kurdoğlu Caddesi'nden geçenler, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

EKİPLER ŞAHSIN ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede cesedin Hüseyin Ayhan'a ait olduğu tesipit edildi.

KALP KRİZİ SONUCU ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Vücudunda yara izine rastlanmayan Ayhan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

EVİNİN 50 METRE UZAĞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan bakkal dükkanı işleten Ayhan'ın hayatını kaybettiği nokta ile evinin arasındaki mesafenin 50 metre olduğu saptandı. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Ayhan'ın cesedi, morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Adana'da bir kişi evinin yakınında ölü bulundu

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