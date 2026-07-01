Adana'da 'büyü bozma' bahanesiyle dolandırıcılık: 4 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kozan ilçesinde kendilerini 'büyücü' olarak tanıtan kişilerin dolandırıcılık yaptığına ilişkin ihbar üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADAN “BÜYÜ BOZMA” TUZAĞI

Yürütülen teknik ve saha çalışmalarında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek kendilerini “Muhammet Hoca” olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurlara “kısmet açma”, “bağlama”, “aşık etme”, “muska yazma” ve “büyü bozma” gibi vaatlerde bulunarak her işlem karşılığında 15 bin lira talep ettikleri tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Delillerin toplanmasının ardından ekipler, şebekenin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda şebekenin elebaşı olduğu iddia edilen Miraç E. (23) ile birlikte Ş.T. (21), İ.T. (35), İ.U. (24) ve E.Ç. (18) yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda 9 cep telefonu, bir bilgisayar, dua kitabı ve çok sayıda kullan-at SIM kart ele geçirildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden Miraç E.’nin susma hakkını kullandığı öğrenildi. Ş.T. ise suçlamaları reddederek, “Ben kimseyi dolandırmadım, sadece arkadaşlarımı ziyaret ediyordum.” dedi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

“Nitelikli dolandırıcılık”, “dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık” ve “basın-yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak dolandırıcılık” suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.