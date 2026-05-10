Adana'da çocuğunu sokak ortasında darbeden anne serbest kaldı
Adana'da 1,5 yaşındaki çocuğunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 40 yaşındaki anne D.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.
Adana'da kan donduran anlar..
Önceki gün Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesinde meydana gelen olayda, çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde telefonla konuşan anne D.Ö.’nü, arkasından gelen 1,5 yaşındaki çocuğunu darbetmeye başladı.
YERE DÜŞEN ÇOCUĞU TEKMELEDİ
Bu sırada ablası olduğu düşünülen kız çocuğu, çocuğu korumaya çalıştı. D.Ö., yere düşen çocuğu tekmeledi.
Yoldan geçen bir kişinin müdahale ettiği kadın, yerde ağlayan çocuğunu kucağına alarak olay yerinden uzaklaştı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize yunus ekipleri, D.Ö.’yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne D.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)