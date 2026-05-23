Adana'da DEAŞ'ın 'uyuyan hücresine' operasyon

Adana'da DEAŞ operasyonu...

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresi oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Ekipler, belirlenen adreslere Özel Harekat timlerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlar yaptı.

16 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda, geçmiş yıllarda DEAŞ içerisinde Suriye ve Irak'ta savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri öne sürülen Suriye ve Iraklı 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.