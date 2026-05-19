Adana'da dönercinin 'Kaçtılar' dediği müşterilerin hesabı ödediği ortaya çıktı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir döner işletmesinde yaşanan “Hesabı ödemeden kaçtılar” iddiası, ödeme dekontlarının ortaya çıkmasıyla farklı bir boyuta taşındı.

İşletme sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası hedef gösterildiklerini öne süren iki kişi, kendilerine iftira atıldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İŞLETME SAHİBİ DEKONTA RAĞMEN KABUL ETMEDİ

Haberlerin yayınlanmasının ardından ödeme yapmadıkları iddia edilen Metin Başkut ile Burak Öğrenenefe, işletmeyle iletişime geçerek hesabın ödendiğini savundu. İkili, ödemeye ilişkin banka dekontlarını da sunduklarını belirtti.

İddiaya göre işletme sahibi, ilk etapta ödemeyi kabul etmedi ve “ödeme yapılmadığı” gerekçesiyle yasal yollara başvurabileceklerini söyledi. Ancak daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarının yeniden incelenmesiyle ödemenin yapıldığı fark edildi.

MÜŞTERİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bunun üzerine Metin Başkut ile Burak Öğrenenefe, ödeme dekontlarıyla birlikte Cumhuriyet Savcılığı’na giderek işletme sahibi hakkında şikayette bulundu.

Metin Başkut, olay günü arkadaşının kendisini yemeğe davet ettiğini belirterek, “Haberlerde söylendiği gibi 5 döner değil, 2 tam ve çocuğum için yarım ekmek döner yedik. Hesabı arkadaşım ödedi. Daha sonra çalışanlar gelip hesabı sorduğunda ödendiğini söyledik.” dedi.

"NAKİT ÖDESEK NE OLACAKTI?"

Günler sonra haberlerde kendi görüntülerini gördüğünü anlatan Başkut, “Elimizde dekont vardı. İyi ki nakit ödememişiz. Nakit ödeme yapsaydık bunu nasıl ispatlayacaktık? Psikolojim bozuldu, iki gün uyuyamadım.” ifadelerini kullandı.

Başkut, ayrıca ağabeyinin işletmeyle görüştüğünü belirterek, “Dekont olmasına rağmen önce kabul etmediler. ‘Şikayet yolu açık’ dediler. Yaklaşık bir saat sonra ise kamera kayıtlarını tekrar inceleyip ödemenin yapıldığını söylediler.” diye konuştu.

Olayla ilgili tarafların karşılıklı hukuki süreç başlattığı öğrenildi.