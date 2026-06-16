Adana'da düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açtılar

Asker eğlenceleri ve düğün törenlerinde sık sık tehlikeye davetiye çıkarılıyor.

Gençlerden oluşan grup, silahlarıyla kendi canlarını ve başkalarının canlarını hiçe sayıyor.

Kimi zaman ölümle ve ağır yaralanmalara sebep olan eğlence anlayışı, ne yazık ki caydırıcı olmuyor.

Son örnek Adana'da yaşandı.

ARACINDAN HAVAYA DEFALARCA ATEŞ AÇTI

Gündüz saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi, düğün konvoyunda otomobilin camından sarkarak tabancayla defalarca havaya ateş açtı.

O ANLAR KAMERADA

Bu anlar, aynı otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.