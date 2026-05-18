Adana'da eşinin telefonunu ve parasını gasbeden kocaya 3 yıl hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.G., müşteki eşi L.G. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olayın 11 Mart tarihinde meydana geldiğini belirtti. Savcı, E.G.’nin arkadaşını arama bahanesiyle eşinden cep telefonunu istediğini, telefonun verilmemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktığını ifade etti.

Mütalaada, tartışma sırasında sanığın eşini ölümle tehdit ettiği, cep telefonunu ve üzerinde bulunan 200 avroyu zorla aldıktan sonra motosikletle evden ayrıldığı kaydedildi.

Savcı, E.G.’nin “konutta ve eklentilerinde yağma” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

3 YIL HAPİS CEZASI VERİLİP TAHLİYE EDİLDİ

Mahkemede savunma yapan sanık E.G. ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Olay günü eşimden bana ait olan telefonu istedim. Vermeyince zorla aldım. Sinirlenip telefonu kırdım. Kendisini darbetmedim. Daha sonra 200 euroyu geri verdim ve yeni bir telefon aldım. Zararını giderdim.” dedi. Sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müşteki L.G. de zararının karşılandığını belirterek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, müştekinin zararının kovuşturma başlamadan önce giderilmesini dikkate alarak sanık E.G.’yi “konutta ve eklentilerinde yağma” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca sanığın tahliyesine hükmetti.