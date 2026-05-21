Adana’da eve silahla saldıracaktı: Tutukluk yapınca panikleyip kaçtı
Seyhan ilçesinde bir şüpheli, bir eve silahlı saldırı düzenledi. Silahının tutukluk yapması üzerine kısa süreli panik yaşayan şüpheli, ardından yeniden ateş ederek olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adana’da korkunç olay...
19 Mayıs akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, müstakil bir eve tabancayla ateş açmak istedi.
SİLAHI TUTUKLUK YAPINCA PANİK YAPTI
Şüphelinin silahının tutukluk yapması üzerine kısa süreli panik yaşadı.
Silahı düzelten şüpheli, yeniden ateş ederek eve iki el sıktı.
KAMERALARA YANSIDI
Şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)