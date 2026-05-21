Adana’da eve silahla saldıracaktı: Tutukluk yapınca panikleyip kaçtı

Adana’da korkunç olay...

19 Mayıs akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, müstakil bir eve tabancayla ateş açmak istedi.

SİLAHI TUTUKLUK YAPINCA PANİK YAPTI

Şüphelinin silahının tutukluk yapması üzerine kısa süreli panik yaşadı.

Silahı düzelten şüpheli, yeniden ateş ederek eve iki el sıktı.

KAMERALARA YANSIDI

Şüphelinin saldırıyı gerçekleştirdiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.