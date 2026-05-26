Adana'da "Hocayım" dedi, 'işçi' çıktı: Duayı okuyamayınca mezarlıktan atıldı

Adana'da Kurban Bayramı arifesinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Asri Mezarlık’ta, 'sahte hoca' denetimi gerçekleştirildi.

Mezarlık görevli imam ve güvenliklerinin sahte hocalara karşı gerçekleştirdiği denetimlerde, mezar başında ve yolda elinde Kur'an-ı Kerim ile dolaşan şahıslara tek tek önce dua, sonra da Yasin Suresi okutuldu.

Vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan sahte hocalar, mezarlıktan dışarı çıkartıldı.

"HOCAYIM" DEDİ, 'İŞÇİ' ÇIKTI

Öte yandan, elinde Kur'an-ı Kerim ile gezerken durdurulan bir şahıs, görevlilerin söylediği duayı okuyamadı.

Kur'an-ı Kerim okuması söylenen şahıs, onu da yapamayınca güvenlik görevlilerince mezarlıktan çıkartıldı.

"NORMALDE BEN KUR'AN-I KERİM OKUYORUM"

İsmini açıklamayan sahte hoca, şunları söyledi:

"Ben dua okuyorum. İmam veya müezzin değilim, işçi olarak çalışıyorum. Normalde ben Kur'an-ı Kerim okuyorum. Hocanın sorduğunu bilemedim."

VATANDAŞLAR DENETİMİ YARARLI BULDU

Mezarlığa ailesiyle ziyarete gelen Fikret Tarnış isimli vatandaş ise, şu sözleri kullandı:

"Eskiden burada çok fazla sahte hoca olurdu. Denetimler sonrası çok azalmış. Hatta biz hiç görmedik. Dua ile insanların duygularının istismar edilmesi çok yanlış."