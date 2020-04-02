Adana’da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü 6 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan istikametinde, Mehmet U. kullandığı 01 BU 990 plakalı otomobil ile Ergün Ç. yönetimindeki 01 S 2508 plakalı midibüs ile çarpıştı.

MİDİBÜS YAN DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri midibüs içerisinde sıkışan işçileri çıkararak ambulansa bindirdi.

6 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri, Ahmet Can Yaşar ile Erdi Kaymaz’ı Adana Şehir Hastanesi'ne, Adil Taşpınar, Umut Dağ, Hakan Arısoy ve midibüs sürücüsü Ergün Ç.’yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ÖLEN KİŞİNİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Kazada ölen kişinin ise üzerinden kimlik çıkmadı. Ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan otoyol araçlar kaldırıldıktan sonra tekrardan ulaşıma açıldı.