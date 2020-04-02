taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7057
Euro
7.3473
Altın
1584.93
Borsa
89085.13
Gram Altın
341.676
Bitcoin
43222.27

Adana’da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü 6 yaralı

Adana’da otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana’da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü 6 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan istikametinde, Mehmet U. kullandığı 01 BU 990 plakalı otomobil ile Ergün Ç. yönetimindeki 01 S 2508 plakalı midibüs ile çarpıştı.

MİDİBÜS YAN DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri midibüs içerisinde sıkışan işçileri çıkararak ambulansa bindirdi.

Adana’da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri, Ahmet Can Yaşar ile Erdi Kaymaz’ı Adana Şehir Hastanesi'ne, Adil Taşpınar, Umut Dağ, Hakan Arısoy ve midibüs sürücüsü Ergün Ç.’yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ÖLEN KİŞİNİN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Kazada ölen kişinin ise üzerinden kimlik çıkmadı. Ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan otoyol araçlar kaldırıldıktan sonra tekrardan ulaşıma açıldı.

Adana’da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü 6 yaralı

Adana’da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü 6 yaralı

Adana’da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü 6 yaralı

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da bir kadın meydanda silahla vuruldu
Şanlıurfa’da bir şahıs yabancı uyruklu bir kadını meydanda silahla vurarak yaraladı.
Eski eşi ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Aydın'da, Zeki Kızkapan isimli şahsın, daha önce üzerlerine devrettiği gayrimenkullerin geri verilmemesi nedeniyle eski eşi ve oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı.
Jandarma 8 ton sahte dezenfektan ele geçirdi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Hollanda'da ailesini katleden Türk yakalandı
Evinde iki çocuğu, eşi ve annesini öldürdüğü iddiasıyla aranan 33 yaşındaki Onur Kandemir, olayın yaşandığı aynı kasabada yakalanarak tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
417
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
67
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
Bitlis'te 3 köy ve 9 bina karantinaya alındı
4
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon lira toplandı
50
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
ABD’de koronavirüs vakaları 200 bini aştı
9
Hatay’da 5 mahalle karantinaya alındı
Hatay’da 5 mahalle karantinaya alındı
1
Nijerya'da kolera salgını: 21 ölü
Nijerya'da kolera salgını: 21 ölü
5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir