Adana'da kadın hırsızlar girdikleri evden pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocak çaldı
Seyhan ilçesinde bir eve giren 3 kadın, mutfakta bulunan pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocağı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kadın, bir eve girerek mutfakta bulunan gıda malzemelerini ve elektrikli ocağı aldı.
Evde bulunan pirinç, bulgur ve makarnaları toplayan şüpheliler, daha sonra elektrikli ocağı da yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı.
YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bir süre sonra eve gelen ev sahibi, mutfaktaki malzemelerin ve elektrikli ocağın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan, 3 kadının eve girip malzemeleri alarak uzaklaşması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelilerin rahat tavırlarla sokaktan gelip sanki kendi evleriymiş gibi eve girdikleri ve 15 dakika kaldıktan sora çıkıp gittikleri görüldü.