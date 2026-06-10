Adana'da kamyon markete daldı
Adana'da şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon caddedeki markete dalarken sürücü ise karakola götürüldü.
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Adana'da kamyon, markete daldı.
Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı’nda şoförünün kontrolünü kaybettiği kamyon, caddedeki markete daldı.
Marketin manav reyonundaki sebze ve meyveler, içecek dolapları ve çeşitli oyuncaklar etrafa saçıldı.
MARKET SAHİBİ YARALANDI
Kazada market sahibi Ekrem Bayram da hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Ekrem Bayram ambulansta tedavi edilirken, kamyon şoförü ise polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)