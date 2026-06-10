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Adana'da kamyon markete daldı

Adana'da şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon caddedeki markete dalarken sürücü ise karakola götürüldü.

DHA DHA
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Adana'da kamyon, markete daldı. 

Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı’nda şoförünün kontrolünü kaybettiği kamyon, caddedeki markete daldı.

Marketin manav reyonundaki sebze ve meyveler, içecek dolapları ve çeşitli oyuncaklar etrafa saçıldı.

MARKET SAHİBİ YARALANDI

Kazada market sahibi Ekrem Bayram da hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Ekrem Bayram ambulansta tedavi edilirken, kamyon şoförü ise polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)