Adana'da kask taktı, telefon bayisini soydu

Adana'da kasklı hırsız kamerada...

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde yüzünü kaskla gizleyen Yusuf T., cep telefonu bayisini soydu.

Yusuf T. iş yerinden 4 taşınabilir şarj cihazı, 4 cep telefonu, 8 kablosuz kulaklık, 2 tablet ve 5 bin TL çalarak kaçtı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Sabah iş yerine gelen Fırat A., hırsızlığı fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

"İHTİYACIM OLDUĞU İÇİN SATTIM

Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği saptanan şüpheli Yusuf T., saklandığı adreste yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Yusuf T.'nin, "İhtiyacım olduğu için çaldığım ürünleri sattım. Sattığım kişi Ali Can K." dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ali Can K.'den hırsızlık malzemelerini geri alarak iş yeri sahibi Fırat A.'ya teslim etti. Ali Can K. hakkında ise ‘Hırsızlık malı satın almak’ suçundan işlem yapılırken Yusuf T., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.