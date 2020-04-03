Adana'da makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Adana’nın Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yaşanan olaylara ağırlık vererek şüpheli kişileri takibe aldı.

MAKİNALI TÜFEKLE YAKALANDILAR

Takibe aldıkları kişileri dün gece saatlerinde alınan bir otomobili Ceyhan köprüsünde durduran asayiş ekipleri, 20 yaşındaki D. E. ve 27 yaşındaki H. B. ile yanlarında taşıdıkları makinalı tüfekle ve 34 adet mermi basılı şarjörü ile yakaladı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

nceki gün yapılan çalışmalarda ise 22 yaşındaki S. Ö.’nün üzerinde 9 mm çapında tabanca, 1 adet tabancaya takılı vaziyette şarjör ele geçirildi. Emniyetli yapılan sorgulamanın ardından Adliyeye sevk edilen şüpheliler D. E. ve H. B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.