Adana'da maskeli hırsızlar geri dönüşüm tesisini hedef aldı: 250 bin liralık bakır çalındı

Adana'nın Seyhan ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisi, gece saatlerinde gerçekleştirilen planlı hırsızlığın hedefi oldu.

Kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini maskeyle kapatan iki şüpheli, iş yerinden yüklü miktarda bakır malzeme çaldıktan sonra izlerini kaybettirdi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GECE KARANLIĞINDA TESİSE GİRDİLER

Hırsızlık olayı, 13 Haziran günü saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yüzlerini maskeyle gizleyen iki şüpheli gece saatlerinde geri dönüşüm tesisine girerek içeride bulunan bakır malzemeleri toplamaya başladı. Şüpheliler, yaklaşık 250 bin lira değerindeki bakırları kısa sürede çuvallara doldurdu.

ÇUVALLARLA TAŞIYIP KAÇTILAR

Tesiste bir süre kalan şüpheliler, hazırladıkları çuvalları taşıyarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların soğukkanlı tavırları ve tesiste rahat hareket etmeleri dikkat çekti.

Olayın ardından iş yerindeki eksikliği fark eden işletme sahibi durumu polis ekiplerine bildirerek şikâyetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tesiste bulunan güvenlik kameraları, hırsızlık anını saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde, maskeli iki kişinin iş yerine girdikleri, bakır malzemeleri çuvallara doldurduktan sonra birlikte taşıyarak bölgeden ayrıldıkları görülüyor. Polis ekipleri, görüntüler üzerinden şüphelilerin kimliklerini belirlemeye yönelik inceleme yürütüyor.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Şüphelilerin kaçış güzergâhı ve kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.