Adana'da maskeli hırsızların çaldığı motosiklet bulundu

22 Haziran günü, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi’nde bulunan bir siteye giren yüzleri maskeli iki şüpheli, Muzaffer Sarı’ya ait motosikleti hedef aldı.

Şüphelilerin, motosikletin gidon kilidini kırarak aracı kısa sürede çalıştırıp, bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Hırsızlık anları, sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, maskeli iki kişinin motosikletin yanında uzun süre oyalanmadan kilidi kırdığı ve aracı hızla götürdüğü anlar yer aldı. Olay, çevrede yaşayan vatandaşlarda da tedirginliğe neden oldu.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ OLAY YERİNDE FARK ETTİ

Aynı saatlerde bölgede devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan iki kişiyi fark etti. Polislerin yaklaştığını gören şüpheliler, paniğe kapılarak çaldıkları motosikleti yol kenarına bırakıp kaçtı.

Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri motosikleti kontrol altına aldı.

ÇALINAN MOTOSİKLET SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından ele geçirilen motosiklet, kısa süre içinde sahibi Muzaffer Sarı’ya teslim edildi. Olay sonrası polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

“100 BİN TL’LİK EMEĞİM BOŞA GİDECEKTİ”

Motosikletine yeniden kavuşan Muzaffer Sarı, yaşadığı olayın ardından büyük bir sevinç yaşadığını belirtti. Sarı, polisin hızlı müdahalesine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece motorumuz çalındı. Polisler gelince şüphelileri fark edip müdahale etti. Kilidi kırıp götürmüşlerdi. Polisler sayesinde motorumuzu geri aldık. Çok şükür bulundu. Eğer gitseydi 100 bin TL’lik emeğimiz boşa gidecekti.”

HIRSIZLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Bölgede güvenlik kameraları incelenirken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.