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Adana'da minibüs şoförü başından vurularak öldürüldü

Adana’da minibüs şoförü aracına binen bir kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştiren şüpheli başka bir minibüse binerek olay yerinden kaçtı.

İHA | 08.03.2020 - 21:55..
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Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde, M.S. kullandığı 01 M 0459 plakalı minibüsüne yolcular aldı.

ŞOFÖRÜN KAFASINA ATEŞ ETTİ

Bir süre ilerleyen M.S kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada minibüse binen yolculardan biri, M.S.’nin kafasına tabancayla ateş etti.

Adana'da minibüs şoförü başından vurularak öldürüldü

ŞÜPHELİ BAŞKA MİNİBÜSLE KAÇTI

İsmi öğrenilemeyen şüpheli başka bir minibüse binerek hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada minibüste bulunan yolcular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ŞOFÖR KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.S.’yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.S. kurtarılmadı.

Adana'da minibüs şoförü başından vurularak öldürüldü

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis olay yerinde bulunan boş kovan ve şüpheliye ait montta delil çalışması yaptı. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, acı haberi duyan M.S.'nin kardeşi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da minibüs şoförü başından vurularak öldürüldü

Adana'da minibüs şoförü başından vurularak öldürüldü

Adana'da minibüs şoförü başından vurularak öldürüldü

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