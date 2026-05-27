Adana’da motosiklet arkasında kurban taşıdı

Adana genelinde belediyeler tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına rağmen, bazı vatandaşların kurbanlıklarını sokak aralarında ve iş yerlerinin önlerinde kesmeyi tercih ettiği görüldü.

MOTOSİKLETTE KURBANLIK TAŞINDI

En dikkat çekici görüntülerden biri ise motosikletle yolculuk yapan bir kişinin, kurbanlık koyunu omzunda taşıyarak kesimhaneye götürmesi oldu.

Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

BELEDİYE ALANLARINA RAĞMEN UYGUNSUZ KESİMLER

Belediyeler tarafından oluşturulan resmi kurban kesim noktalarına rağmen bazı vatandaşların sokak ve iş yerlerini tercih etmesi, bayramın ilk gününde düzensiz görüntülere yol açtı.

Yetkililer, hem çevre temizliği hem de halk sağlığı açısından kurban kesimlerinin belirlenen alanlarda yapılması gerektiğini vurguluyor.