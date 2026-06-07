Adana'da nehirden çıkardıkları yılanın başını ezip çakıyla keserek öldürdüler
Merkez Yüreğir ilçesinde bir grup genç, serinlemek için yüzdükleri Seyhan Nehri'nden çıkardıkları yılanı ayaklarıyla ezip çakıyla keserek öldürdü. Bu sırada kendilerine yardıma gelen mendil satıcısını da kazara ayağından yaralayan çocuklar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde yüzmek için Seyhan Nehri'ne giren bir grup genç, suda yılan olduğunu görünce kıyıya çıktı.
Kendilerine doğru yüzen yılanı kuyruğundan yakalayan gençler, onu sudan çıkardı.
PEÇETE SATICISINI AYAĞINDAN YARALADI
Bu sırada nehir kıyısında kağıt mendil satan bir kişi, yılanın başına bastı.
Gençlerden biri yılanın başını kesmek için çıkardığı çakıyla, peçete satıcısını kazara ayağından yaraladı.
YILAN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Gençlerin elinden kurtulan yılan, bölgeden uzaklaşmak istedi.
GENÇLER YILANI TEKRAR YAKALADI
Yılanı tekrar yakalayan gençler, önce ayaklarıyla başını ezdi, ardından çakıyla keserek öldürdü.
Gençlerden biri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)