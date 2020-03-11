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Adana'da okul ve kreşler dezenfekte ediliyor

Adana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, tüm okul ve kreşlerde dezenfekte çalışmalarına başlandı.

AA | 11.03.2020 - 00:13..
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Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri koronavirüse karşı okul ile kreşlerin bahçe ve girişten başlayarak, sınıflar, koridorlar, merdivenler, tuvaletler özel solüsyonlarla temizliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının eş zamanlı başlattığı hijyen çalışması kapsamında il genelinde yaklaşık 700 okulun eş zamanlı olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

Adana okullar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor VİDEO

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı bakanlık tarafından eğitim, gözetim ve rehberlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Durgun, şunları kaydetti: "Adana gibi büyük ve kozmopolit bir ilde konuya daha hassas yaklaşıyor. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderilmesi için eğitim camiası olarak her türlü tedbiri alıyoruz."

Adana'da okul ve kreşler dezenfekte ediliyor


ÖĞRENCİLER DE MEMNUN

Toki Köprülü Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Efe Kütük, koronavirüse karşı alınan önlemlerin kendi açılarından çok iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının virüse karşı iyi önlem aldığını belirten Meryem Nur Çevik de şu an yapılan çalışmaların yeterli olduğunu aktardı ve çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.

Adana'da okul ve kreşler dezenfekte ediliyor

Adana'da okul ve kreşler dezenfekte ediliyor

Adana'da okul ve kreşler dezenfekte ediliyor

Adana'da okul ve kreşler dezenfekte ediliyor

Adana'da okul ve kreşler dezenfekte ediliyor

Adana'da okul ve kreşler dezenfekte ediliyor

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