Adana'da öldürülen Batuhan'ın annesi: Anneler Günü'nde hediye alan oğlum toprağın altında

Adana’nın Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, 19 Eylül 2024’te kız meselesi nedeniyle taraflar arasında kavga çıktı.

Bu sırada Batuhan Kolsuz, göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

Alperen K. ve arkadaşları kaçarken, 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kolsuz kurtarılamadı.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 12 şüpheliyi adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alperen K., Necati Kınış, Enes Emre Kısacık, Tolga K. ve Eren A. tutuklandı; diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Olaydan 7 ay sonra görülen ilk duruşmada Alperen K., Tolga K. ve Eren A. tahliye edilirken, Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Adana 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Batuhan Kolsuz’un doğum günü olan 5 Mart’ta görülen duruşmada sanıklar Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı 12 Mayıs'a ertelendi.

''KANLAR İÇİNDE BIRAKARAK KAÇTILAR''

Anne Emine Kolsuz, oğlu Batuhan’ın bıçaklanarak öldürüldüğü olay yerine ilk kez gitti.

Burada gözyaşı döken anne Kolsuz, "Oğlumu caddede kovalıyorlar. Can havliyle kaçan oğlum bir sokağa giriyor ancak gücü tükenince yere düşüyor. Ardından 5 kişi saldırıp, onu kanlar içerisinde bırakarak kaçıyor.

''BU KİŞİLERDEN 3'Ü DIŞARIDA''

Bu kişilerden 3'ü dışarıda, elini kolunu sallayarak gezerken benim oğlum kara toprağın altında.

Bıçağın Alperen'e ait olduğuna dair raporlar çıkmasına rağmen hala dışarıda dolaşıyor. Oğlumun arkadaşlarının uğruna tartıştığı kız da olayın içinde. Alperen'i olay yerinden kaçırıyor. Onun da yargılanmasını istiyorum" dedi.

''HEPSİNİN TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ''

Görülecek son duruşma öncesi konuşan Emine Kolsuz, "Çocukların hepsinin tutuklanmasını istiyoruz. 12 Mayıs'ta mahkememiz var. Bu duruşmada güzel haberler almak istiyoruz. Oğlumun kanını adalet yerde bırakmasın. Suçlular dışarıda gezmesin.

''ARTIK ANNELER AĞLAMASIN''

Onlar tutuklanırsa biraz da olsa rahat uyuyacağım. Oğlumu bana geri getirmeyecek ama yüreğime bir nebze de olsa su serpmiş olacak.

19 Eylül'den bu yana zaman benim için hiç geçmedi. Artık anneler ağlamasın, başka Batuhanlar ölmesin, ciğerimiz bir daha yanmasın istiyoruz. Gençlerin zorbalığı sona ersin" dedi.