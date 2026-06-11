Adana'da kaybolan Ömer 12 gündür bulunamadı

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Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Alptekin, 31 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi.

Alptekin, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

SADECE PANTALONU BULUNDU

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ömer Alptekin'e ait olduğu belirlenen pantolon, gencin suya girdiği yerin 4 kilometre uzağında bulundu ancak Alptekin'e ait başka bir iz bulunamadı.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ekiplerin bölgedeki arama çalışması devam ediyor.