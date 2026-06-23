Adana'da oto galericiler sitesinde silahlı saldırı düzenlendi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde dehşet anları...

Yeşilova Oto Center'da faaliyet gösteren bir otomotiv işletmesinde silahlar patladı.

Kasklı bir kişi tarafından otomotiv işletmesine silahla ateş açıldı.

ÇOK SAYIDA ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ

Açılan ateş sonucu iş yerinin cam ve dış cephesinde hasar oluşurken, işletmeye ait araçların yanı sıra çevrede park halinde bulunan komşu iş yerlerine ait araçlar da kurşunların hedefi oldu.

Saldırıda yaklaşık 8 ila 10 araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silahlı saldırının ardından kasklı şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.