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Adana'da otomobili yakıp sahibinin evine ateş açtı

Adana'da bir kişi park halindeki otomobili kundakladıktan sonra araç sahibinin evine silahla ateş açıp olay yerinden yaya olarak kaçtı.

DHA | 27.03.2020 - 07:24..
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi 2207 Sokak'ta, iki katlı binanın alt katındaki dairede oturan Yusuf B., dışarıdan gelen seslere uyanıp, pencereden baktığında, otomobilinden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi.

EVE ATEŞ AÇTI

Ardından Yusuf B.'nin evine ateş açan şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı. Gürültüye uyanan komşuları da bir kişinin ateş açarak kaçtığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adana'da otomobili yakıp sahibinin evine ateş açtı

OTOMOBİL BENZİN DÖKÜLEREK KUNDAKLANDI

Otomobildeki yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevlerin aracı tamamen sarmadan söndürüldü. İtfaiye erlerinin yaptığı incelemede, otomobilin ön ve arka kısımlarına benzin dökülüp, ateşe verilerek kundaklandığını belirledi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevrede araştırma yapan polis ise boş kovanlar bulurken, Yusuf B.'nin evine mermi isabet ettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, aracı kundaklayıp sahibinin evine de ateş açan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da otomobili yakıp sahibinin evine ateş açtı

Adana'da otomobili yakıp sahibinin evine ateş açtı

Adana'da otomobili yakıp sahibinin evine ateş açtı

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