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Adana'da oyuncak ayı içerisinde tabanca ele geçirildi

Asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, oyuncak ayı içine gizlenen ruhsatsız tabanca bulundu.

DHA | 30.04.2019 - 08:58..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Yapılan aramada, bir otomobilin arka kısmında bulunan oyuncak ayının içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca bulundu.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 51 KİŞİ YAKALANDI

Uygulama kapsamında yapılan kontrollerde ayrıca, 13 bin 196 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 5 bin 682 araç kontrol edildi. 183 sürücüye ise 126 bin 187 lira ceza kesildi. Yabancı uyruklu kişileri izinsiz taşıyan 8 araç sürücüsüne 89 bin 990 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ruhsatsız 19 tabanca, 13 av tüfeği, 13,8 gram eroin, 70 gram esrar, 13 gram skunk esrar, 80 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

Adana'da oyuncak ayı içerisinde tabanca ele geçirildi

Adana'da oyuncak ayı içerisinde tabanca ele geçirildi

Adana'da oyuncak ayı içerisinde tabanca ele geçirildi

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