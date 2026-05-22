Adana'da özel okulun 'fahiş kitap' davasında müdüre hapis cezası

Özel okullardaki yüksek kitap ücretleriyle ilgili uzun süredir tartışılan uygulamalar, Adana’da görülen davada yargı kararına dönüştü.

Seyhan ilçesindeki özel bir okulun, öğrencilerin ders materyallerini yalnızca anlaşmalı kırtasiyeden almasını zorunlu tuttuğu ve piyasa değeri yaklaşık 2 bin lira olan kitap seti için 15 bin lira talep ettiği iddiasıyla açılan davada mahkeme kararını verdi.

Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesi, dönemin okul müdürü E.G.’yi “görevi kötüye kullanma” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, dosya istinaf mahkemesine taşındı.

“KİTAPLARI ALMAZSANIZ SINAVA GİREMEZ”

Davanın temelini oluşturan olayın 2023 yılında yaşandığı belirtildi. İddiaya göre avukat Nazan Akça, 9 yaşındaki kızını Seyhan ilçesindeki özel Altıneller Okulları’na kayıt ettirdi. Kayıt işlemlerinin ardından okul yönetimi tarafından belirli bir kırtasiyeye yönlendirilen veliye, ders kitapları için 15 bin liralık ödeme çıkarıldı.

Akça’nın kitapları başka yerden temin etmek istemesi üzerine okuldan liste talep ettiği, ancak bu isteğin kabul edilmediği öne sürüldü. İddiaya göre okul yönetimi tarafından, “Kitapları almazsanız öğrenciniz sınavlara giremez. Kitaplarda online sınav şifreleri bulunuyor.” denildi.

KİTAPLARIN PİYASA DEĞERİ 2 BİN LİRA ÇIKTI

İstenen ücreti ödeyerek kitapları satın alan Nazan Akça’nın daha sonra yayınevleri üzerinden yaptığı araştırmada, kitapların gerçek piyasa değerinin yaklaşık 2 bin lira olduğunu belirlediği ifade edildi.

Bunun üzerine konu yargıya taşınırken Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdi. Müdürlük tarafından okul hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dönemin okul müdürü E.G. hakkında, “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla dava açıldı.

ÖĞRETMENLER VE VELİLER TANIK OLARAK DİNLENDİ

Yargılama sürecinde aralarında eski öğretmenler ve velilerin de bulunduğu 9 kişi, tanık olarak ifade verdi.

Tanıkların büyük bölümünün, okul yönetiminin velileri anlaşmalı kırtasiyeye yönlendirdiğini ve kitapların farklı yerlerden alınması durumunda öğrencilerin sınav süreçlerinde sorun yaşayacağı yönünde baskı oluşturulduğunu anlattıkları belirtildi.

Bazı tanık ifadelerinde, anlaşmalı kitapların alınmaması halinde öğrencilerin sınavlara erişim sağlayamayacağına yönelik uygulamaların bulunduğu iddia edildi.

OKUL MÜDÜRÜ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Dönemin okul müdürü E.G. ise savunmasında suçlamaları reddetti.

Velilerin istedikleri yerden kitap temin edebileceğini öne süren E.G., okul yönetiminin belirli bir kırtasiyeye yönlendirme yapmadığını savundu. Öğretmenler kurulunda da bu yönde bir tavsiye kararı alınmadığını belirten sanık, beraatini talep etti.

MAHKEME: “SUÇ SABİT”

Mahkeme heyeti ise dosyada yer alan tanık ifadeleri, Milli Eğitim Bakanlığı raporları ve diğer deliller doğrultusunda suçun oluştuğuna hükmetti.

Gerekçeli kararda, sanığın suçlamaları reddetmesine rağmen tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde “görevi kötüye kullanma” suçunun sabit olduğu belirtildi.

Mahkeme, sanığın cezadan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediğini vurgulayarak 5 ay hapis cezasına hükmetti.

“BU KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE”

Kararın Türkiye genelindeki veliler açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini söyleyen hukukçular, “Bu karar emsal niteliğinde. Bundan sonra hiçbir özel okul velilerden kitap ya da eğitim materyali için fahiş ücret talep edemeyecek.” dedi.

Kamu davasının açılmasının ardından velilerin kitap listelerine daha kolay ulaşabildiğini belirten uzmanlar, geçmişte kitapların kapalı kutular içinde satıldığını ve hangi yayınevine ait olduklarının dahi gizlendiğini söyledi.