Adana'da pişkin hırsız önce biraları içti, sonra bilgisayarları çaldı

Adana’da yaşanan hırsızlık olayı, zanlının rahat tavırlarıyla şaşkınlık yarattı. Gece yarısı bir iş yerine giren şüpheli, içeride uzun süre vakit geçirip buzdolabındaki biraları içtikten sonra dizüstü bilgisayarları çalarak kayıplara karıştı. Aynı gece başka bir apartmanın otoparkına yönelen zanlı, bu kez park halindeki bir otomobili hedef aldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası kimliği belirlenen şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

ÖNCE İŞ YERİNE GİRDİ

7 Nisan günü saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde yüzünü şapkayla gizleyen Barış I., bir apartmanın birinci katında bulunan iş yerine girerek içeride dolaşmaya başladı.

Rahat tavırları dikkat çeken şüpheli, iş yerindeki buzdolabını açarak 2 şişe bira aldı. Biraları iş yerinde içen zanlı, daha sonra gözüne kestirdiği 2 dizüstü bilgisayarı çantasına koyarak binadan ayrıldı.

AYNI GECE OTOMOBİLİ DE SOYDU

İş yerinden çıktıktan sonra sokakta yürüyerek uzaklaşan zanlı, bu kez başka bir apartmanın otoparkına yöneldi. Park halindeki bir otomobile giren şüpheli, araç içerisindeki 2 güneş gözlüğü, kıyafet ve ayakkabıları çaldı.

Şüphelinin hırsızlık sırasında sergilediği soğukkanlı tavırlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS KAMERALARI TEK TEK İNCELEDİ

Sabah saatlerinde iş yerindeki ve otomobildeki hırsızlığı fark eden mağdurların ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Yapılan araştırmada, zanlının 2 Nisan tarihinde de başka bir iş yerinden dizüstü bilgisayar ve sigara çaldığı ortaya çıktı.

EVİNDE ÇALINTI BİLGİSAYARLAR BULUNDU

Kimliği tespit edilen Barış I.’nın adresine operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyette suçunu kabul ettiği öğrenilen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Barış I., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri tarafından ele geçirilen dizüstü bilgisayarların ise sahiplerine teslim edildiği bildirildi.