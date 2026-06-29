Adana'da polis memurunu silahla vurdu: Kovulduğu mekana intikam için geldiği öğrenildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak silahlı şahıslar tarafından kovalandığını bildirip yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KURŞUNLAR POLİS MEMURUNA DA İSABET ETTİ

İhbarın yapıldığı noktada araştırma yapan polis memuru M.A.Ş.'ye, motosikletle olay yerine gelen şüpheli tarafından tabancayla 4 el ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu polis memuru, sağ bacağı ve kasığından yaralandı.

Meslektaşlarının telsiz anonsu üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI POLİSİN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İlk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan motosikletli şüphelinin peşine düşen Çukurova Devriye Ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu 23 yaşındaki Can C.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

ATILDIĞI GECE KULÜBÜNE İNTİKAM İÇİN SİLAHLA GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, olayın perde arkası da ortaya çıktı.

Şüpheli Can C.'nin, olay gecesi eğlendiği gece kulübünde gürültü yaptığı gerekçesiyle iş yeri çalışanlarınca dışarı çıkarıldığı, bunun üzerine intikam almak amacıyla silahını alarak gece kulübüne ateş açmak için bölgeye geldiği tespit edildi.

"POLİSİ YANLIŞLIKLA VURDUM"

Bu sırada yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleriyle karşılaşan şüphelinin, polis memuru M.A.Ş.'ye ateş ederek yaraladığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Can C., basın mensuplarının "Polise neden ateş ettin?" sorusuna, "Yanlışlıkla" yanıtını vermişti.

Ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.