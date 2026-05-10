Adana'da şampiyonluk kutlaması acıya döndü

Dün gece saat 23.30 sıralarında, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Andıl Caddesi’nde, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarının ardından konvoydan ayrılan A.Ç. yönetimindeki 01 RE 781 plakalı otomobil, kurye olarak çalıştığı öğrenilen Arda Kaynak’ın kullandığı 01 AAF 907 plakalı motosikletle çarpıştı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Arda Kaynak metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Meydana gelen kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla cadde üzerinde ilerlediği, ardından motosikletle çarpışmasıyla birlikte sürücünün havaya savrulduğu görüldü.

Kazanın şiddeti çevrede büyük panik yaratırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Arda Kaynak’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

GENÇ KURYE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Arda Kaynak, Adana’da tedavi altına alındı. Ancak genç sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak’ın ölüm haberi yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.Ç.’nin yapılan kontrolde 137 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri sürücünün işlemlerini sürdürürken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazaya karışan motosikletin uzun süre olay yerinde kaldığı görüldü.