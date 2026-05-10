Adana'da şelalede boğularak hayatını kaybetmişti: Son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki zihinsel engelli İsmail Ümit Uyanık, Obruk şelalesine girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Uyanık için bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ekipler, yaptıkları aramada İsmail Ümit Uyanık’ın cansız bedenine ulaştı.

İsmail Ümit Uyanık’ın bugün öğle namazına müteakip Saimbeyli merkez mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.