Adana'da şelalede boğularak hayatını kaybetmişti: Son yolculuğuna uğurlandı
Saimbeyli ilçesinde Obruk şelalesinde boğulan engelli genç son yolculuğuna uğurlandı. Genç, bugün öğle namazına müteakip toprağa verildi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki zihinsel engelli İsmail Ümit Uyanık, Obruk şelalesine girdi.
Bir süre sonra gözden kaybolan Uyanık için bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları aramada İsmail Ümit Uyanık’ın cansız bedenine ulaştı.
İsmail Ümit Uyanık’ın bugün öğle namazına müteakip Saimbeyli merkez mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)