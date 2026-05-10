Adana'da şelaleye giren zihinsel engelli genç boğuldu
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Obruk Şelalesi'ne giren zihinsel engelli genç, boğularak hayatını kaybetti.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında ilçedeki Obruk Şelalesi’ne serinlemek için şelaleye giren zihinsel engelli İsmail Ümit Uyanık (30), bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Uyanık'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Uyanık'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)