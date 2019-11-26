Adana'da selam meselesi yüzünden kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, amcası Zeynel A. ile birlikte restorana giren Abdülkadir A. (21), Muhsin U. ve beraberinde oturduğu arkadaşları Hamit T. ile Şahin S.’ye selam verdi.

SELAM ALMAMA YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Selamlaşma sırasında telefonla uğraşan Hamit T., Abdülkadir A.’nın selamını almadı. Alkollü olduğu bildirilen grup arasında, selam almama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Abdülkadir A.; iş yeri önünde Hamit T.’yi iki yerinden, Şahin S.’yi ise karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Katil zanlısı, otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralı 2 kişi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Hamit T. hastanede hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının peşine düştü.

TUTUKLANDI

Katil zanlısının kaçtığı otomobilin plakasını tespit eden polis, Abdülkadir A.’yı olaydan 2 saat sonra gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kavgaya karıştığı öne sürülen Zeynel A. ve Muhsin T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.