Adana'da sıcak hava bunalttı: Çocuklar sulama kanallarında yüzdü

Adana'da sıcak hava etkisini artırıyor.

Güneş altında hava sıcaklığının 40 ila 45 dereceyi bulduğu kentte, çocuklar serinlemek için tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarını tercih etti.

"YAŞI KÜÇÜKLERİ DÖVÜYORUZ"

Sulama kanallarındaki tehlikenin farkında olduğunu belirten 15 yaşındaki Yusuf Toprak, 8-10 yaş arası yüzmeye gelen çocukları geri evlerine gönderdiklerini belirtti.

Toprak, "Küçük çocukları dövüp gönderiyoruz. Aileleri ağlayacağına çocuklar ağlasın" dedi.

"BURAYA SERİNLEMEK İÇİN GELİYORUZ"

Sulama kanalında yüzen Yusuf Toprak, "Serinlemek için kanalda yüzüyoruz. Biz burada boğulursak vebali belediyenin üzerine olsun. Buraya havuz yapmıyorlar. Geçen gün kardeşim burada boğulacakken kurtardık. Belediyemiz havuz yapsaydı böyle bir olay yaşanmazdı" dedi.

Habip Kılıç ise havuz ücretlerinin birçok aile için karşılanamayacak seviyede olduğunu belirterek, "Boğulmaktan korkmuyoruz, sadece Allah'tan korkuyoruz. Ölüm Allah'ın emridir. Buraya havuz yapmıyorlar. Havuz 150 TL olmuş.

Biraz daha ileride 500-600 TL'ye kadar çıkıyor havuz fiyatları. Biz her gün bu parayı versek geçinemeyiz.

Buraya serinlemek için geliyoruz. Boğulursak Allah'ın emridir. Belediyenin de suçudur" diye konuştu.

Öte yandan, geçmiş yıllarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği sulama kanallarında tehlikeye rağmen çocukların yüzmeye devam etmesi dikkat çekti.