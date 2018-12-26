taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2914
Euro
6.0387
Altın
1272.48
Borsa
90829.57
Gram Altın
216.096

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Abdil Ç., evinin bahçesinde kavga ettiği 3 kişiye tabancayla kurşun yağdırdı.

DHA | 26.12.2018 - 06:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Merkez Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan K., Soner D. ve Bilal K. akşam saatlerinde Abdil Ç.'nin evine gitti. Evinin bahçesinde 3 kişi ile tartışan Abdil Ç., daha sonra belindeki tabancasını çıkartıp, ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Erhan K., Bilal K. ve Soner D. yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Erhan K. evden çıktıktan sonra kanlar içinde yerde kalırken, Bilal K. ve Soner D. ise kendi imkanlarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erhan K.’nın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erhan K.’nın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Marmaris Belediyesi'nden yabancıların evlerine Noel babalı ziyaret

Marmaris Belediyesi'nden yabancıların evlerine Noel babalı ziyaret

127
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

17
5 asırlık Koyunbaba Köprüsü restore edildi

5 asırlık Koyunbaba Köprüsü restore edildi

23
Kedi ile tavukların dostluğu

Kedi ile tavukların dostluğu

8
Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik çıktı

Polisin durdurduğu otomobilden cephanelik çıktı

6
İsrail: Suriye'den atılan uçaksavar füzesi imha edildi

İsrail: Suriye'den atılan uçaksavar füzesi imha edildi

6
200 milli sporcu sözleşmeli öğretmen olacak

200 milli sporcu sözleşmeli öğretmen olacak

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir