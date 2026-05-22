Adana'da silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı
Adana'da sitede meydana gelen silahlı saldırıda sırtından vurulan şahıs ağır yaralanırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'ndeki sitede Ö.G., sırtından tabancayla vurularak ağır yaralandı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Ö.G., ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
2 GÖZALTI
Olayın ardından kaçan B.A. isimli şüphelinin M.E. idaresindeki araçla bölgeden uzaklaştırıldığı öne sürüldü.
Polis ekiplerinin takibi sonucu araç durdurulurken B.A.'nın araçtan inerek kaçmaya çalıştığı belirtildi.
Araç sürücüsü M.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaçan şüpheli B.A.'nın da polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandığı bildirildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptığı aramada tabanca ele geçirildiği öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.