Adana'da silahlı saldırıda yaralanan genç, 5 gün sonra hayatını kaybetti

5 Mayıs günü saat 13.30 sıralarında, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’nde, otomobille iş merkezine gelen Y.M. (24) ile E.S. (20), pasaj içerisine girerek avize dükkanında çalışan Nizamettin Alban’a tabancalarla ateş açtı.

Saldırıda başına ve sırtına mermiler isabet eden Alban, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Nizamettin Alban, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Durumunun ağır olması nedeniyle entübe edilen Alban, doktorların tüm çabasına rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Alban’ın ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.

500 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Saldırının ardından geniş çaplı çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerini yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

Yaklaşık 500 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde saklandığını belirledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Y.M. ve E.S. ile şüphelilere yardım ettiği iddia edilen Y.K. gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayın nedeni ve saldırının arka planına ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.