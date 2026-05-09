Adana'da silahlı saldırının şüphelilerini 500 saatlik görüntüler yakalattı

Adana'da silahlı saldırı...

Olayı 500 saatlik kamera görüntüleri çözdü.

Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’ndeki iş merkezinde Yasin Menekşe ile Enes Sarı pasaja girip, avize dükkanında çalışan Nizamettin Alban’a tabancalarla ateş açtı.

ENTÜBE EDİLDİ

Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alban, kanlar içinde yere yığıldı.

Şüpheliler geldikleri otomobille kaçarken hastaneye kaldırılan Alban, entübe edildi.

500 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelileri tespit etti.

OPERASYON YAPILDI

Polis, şüphelilerin Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Menekşe ve Sarı ile saklanmalarına yardımcı olduğu belirtilen Yusuf Katar'ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.