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Adana'da sokakta yakalanan genç kaçırıldığını iddia etti

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 5 kilometre kaçan otomobilde yakalanan 2 kişiden biri, eşcinsel olduğu için kaçırıldığını iddia etti. Gözaltına alınan biri kadın iki kişi, polis merkezine götürüldü.

DHA |
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Adana'da sokakta yakalanan genç kaçırıldığını iddia etti

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında alınan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'da başlarken, Adana'da trafik ekipleri, şehrin birçok bölgesinde kontrol noktası oluşturdu.

Kısıtlamanın başladığı anlarda merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda denetleme yapan polis ekipleri, 34 LH 9713 plakalı otomobili durdurmak istedi.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Otomobili takip eden polis ekibinin durumu anonsla bildirmesi üzerine, otomobil kaçış güzergahlarında önlem alındı.

Adana'da sokakta yakalanan genç kaçırıldığını iddia etti

5 KİLOMETRE SONRA SÜRÜCÜ YAYA OLARAK KAÇTI

Turgut Özal Bulvarı'ndan ara sokakları kullanarak Süleyman Demirel Bulvarı'na yönelen otomobilin sürücüsü ve yanındakiler, araçla kaçamayacağını anlayınca otomobili yol kenarına bırakıp, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Otomobilin sürücüsü, gecenin karanlığından yararlanarak izini kaybettirirken, araçta bulanan biri kadın iki kişi polis tarafından yakalandı.

Adana'da sokakta yakalanan genç kaçırıldığını iddia etti

"KAÇIRILDIM"

İsmi öğrenilemeyen erkek şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden kaçtın?" sorusuna, "Ben kaçmadım, kaçırıldım eşcinsel olduğum için." dedi.

Adana'da sokakta yakalanan genç kaçırıldığını iddia etti

SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

İki şüpheli, ifadeleri alınmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Adana'da sokakta yakalanan genç kaçırıldığını iddia etti

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için bölgede çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Adana'da sokakta yakalanan genç kaçırıldığını iddia etti

Adana'da sokakta yakalanan genç kaçırıldığını iddia etti

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