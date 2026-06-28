Adana'da sulama kanalına girdi: Babası kemerle dövdü
Seyhan ilçesinde sulama kanalına giren çocuk, babası tarafından kemerle dövüldü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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Adana'nın Seyhan ilçesinde tepki çeken görüntü...
Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde yaşandı.
SERİNLEMEK İÇİN KANALA GİRDİ
Serinlemek isteyen bir grup çocuk, sulama kanalına girerek yüzmeye başladı.
Bir süre sonra çocuklardan birinin babası, kanala gelerek oğluna tepki gösterdi.
KEMERLE DÖVDÜ
Babasının tepkisi üzerine çocuk kanaldan çıktı.
Oğluna kızan baba, onu yere yatırarak kemerle dövdü.
ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ
Çocuk çığlıklar atarken, babayı çevredekiler sakinleştirdi.
Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)