Adana'da tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Adana'nın Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, darp sonucu yaralandığını ifade eden Emin Bozkurt'u (25) Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan muayenede Emin Bozkurt'un sırtından tabancayla vurulduğu tespit edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Durumunun ağır olduğu belirlenen Emin Bozkurt, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüphelinin Emin Bozkurt'un öldürülmesi olayına karıştığını tespit etti.

Polis ekipleri şüpheliler A.E., S.E.K., A.E. ve C.E.'yi operasyonla yakalarken olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.