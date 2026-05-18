Adana'da taksiciler, uygulama sürücüsü ve kadın yolcuyu alıkoydu

Akıllı telefonlar üzerinden kullanılan ve uygulamadan çağırılan araçlar, özellikle büyükşehirlerde geleneksel taksi hizmetine alternatif olarak popülerleşti.

Ancak bazen sarı taksi esnafı, bunun kendi geçim kaynaklarını tehdit ettiğini savunuyor.

Bu gerilim, ülke genelinde zaman zaman çatışmalara yol açıyor.

TAKSİCİLER, UYGULAMA ARACINA SALDIRDI

Son olarak Adana’da sarı taksi şoförleri, uygulama üzerinden yolcu taşıyan bir sürücünün önünü keserek aracı durdurdu.

Sürücü, hem sürücüyü hem de yanındaki kadın yolcuyu bir süre alıkoydu.

O ANLAR ARAÇ İÇİ KAMERASINDA

O anlar, araç içi kamerası tarafından kaydedilirken, görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülerde, birden fazla sarı taksinin uygulama aracını engellediği, taksicilerin araç etrafında toplandığı ve tartışmanın yaşandığı görüldü.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sürücü ve yolcunun bir süre hareket edemediği anlar da kameraya yansıdı.

Sürücünün araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine taksiciler, bölgeden ayrıldı.

Olayın hemen ardından Adana Emniyeti’nin soruşturma başlattığı ve şüphelileri tespit ettiği öğrenildi.