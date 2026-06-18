Adana'da tartıştığı sürücüye küfreden kadına ceza verilmedi

Geçen yıl aralık ayında, Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Hekimköy Bulvarı’nda, trafikte seyir halinde olan 26 yaşındaki Haluk Emre Tetik, önünde ilerleyen araca selektör yaparak yol istedi.

Bu durumun ardından iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Tetik, yaşanan gerginlik sırasında hakarete uğradığını öne sürerek cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kayıtlara yansıyan görüntülerde kadın sürücünün kendisini doktor olarak tanıttığı, karşı taraftaki sürücüye yönelik çeşitli ithamlarda bulunduğu görüldü. Tartışmanın ilerleyen dakikalarında yükselen sesler ve karşılıklı suçlamalar dikkat çekti.

Olay sonrasında görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte konu geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma yarattı.

“ELİMDE KAMERA OLMASAYDI NE OLURDU BİLMİYORUM”

Yaşadıklarını anlatan Haluk Emre Tetik, olayın başlangıcında yalnızca yol talebinde bulunduğunu ifade ederek, daha sonra kadın sürücünün agresif tavırlar sergilediğini öne sürdü.

Tetik, kayıt almasının kendisi açısından önemli olduğunu belirterek, “Elimde görüntü olmasaydı bugün nasıl bir durumla karşı karşıya kalırdım bilmiyorum. Bir kişiye böylesine ağır ithamlarda bulunulması kabul edilemez. Özellikle ‘tacizci’ ve ‘tecavüzcü’ gibi suçlamalar son derece ciddi ifadeler” dedi.

DOKTOR OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİ

Tartışma sırasında karşı tarafın doktor olduğunu söylediğini aktaran Tetik, daha sonra söz konusu kişinin çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında görev yaptığını öğrendiğini belirtti.

Mesleklerin toplumdaki önemine dikkat çeken genç sürücü, yaşanan olayın hem kendisini hem de kamuoyunu üzdüğünü ifade etti.

SAVCILIKTAN “KOVUŞTURMAYA YER YOK” KARARI

Olayın ardından savcılığa başvurarak şikâyetçi olan Haluk Emre Tetik, soruşturma sonucunda dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararının verildiğini söyledi.

Karara itiraz etmeyi düşündüğünü belirten Tetik, hukuki sürecin henüz kendi açısından sona ermediğini ifade etti.

“KAMERA KAYDININ ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK”

Yaşanan olayın ardından araç içi ve cep telefonu kayıtlarının önemine dikkat çeken Tetik, görüntülerin olayın aydınlatılmasında önemli rol oynadığını savundu.

Trafikte yaşanan anlaşmazlıkların büyümeden çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Tetik, benzer durumlarla karşılaşan sürücülerin hukuki haklarını bilmeleri ve mümkün olduğunca delil niteliği taşıyan kayıtları muhafaza etmeleri gerektiğini söyledi.