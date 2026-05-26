Adana'da telefon bayisini soyan hırsız kaskı çıkarınca yakayı ele verdi: Borçlarım vardı
Çukurova ilçesinde yüzünü kaskla gizleyerek cep telefonu bayisini soyan hırsız, minibüse binmeden önce kaskını çıkarınca yakalandı. Polis operasyonuyla alınan zanlı tutuklandı. Şüphelinin, "Borçlarım vardı, bu sebepten yaptım." dediği öğrenildi.
Adana'nın Çukurova ilçesinde Yusuf T., gece saatlerinde girdiği cep telefonu bayisinden 4 taşınabilir şarj cihazı, 4 cep telefonu, 8 kablosuz kulaklık, 2 tablet ve 5 bin TL çaldı.
Çalınan ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 150 bin TL olduğu öğrenildi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Sabah iş yerine gelen işletme sahibi Fırat A., hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi.
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
KASKINI ÇIKARINCA YAKAYI ELE VERDİ
Şüphelinin elindeki poşetle yaklaşık 5 kilometre yürüdüğü, minibüse binmeden önce farklı bir noktada kaskını çıkardığı belirlendi.
Polis, kasksız görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit etti.
"BORÇLARIM VARDI"
Düzenlenen operasyonla yakalanan Yusuf T.'nin emniyetteki sorgusunda, "Borçlarım vardı, bu sebeple hırsızlığı yaptım." dediği öğrenildi.
Çalıntı ürünleri satın aldığı belirlenen Ali Can K. hakkında 'hırsızlık malı satın almak' suçundan işlem yapıldı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Ele geçirilen ürünler iş yeri sahibine teslim edildi.
Adliyeye sevk edilen Yusuf T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.