Adana'da termometreler 36 dereceyi gösterdi: Avrupa bu kadar sıcak değil

Son günlerde Avrupa'da kendisini hissettiren aşırı sıcaklar, Türkiye'ye de etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı Adana’da ise saat 13.00 itibariyle sıcaklık 33,5 derece olarak ölçüldü.

HAVA SICAKLIĞI 36 DERECEYİ BULDU

Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda ise termometre 36 dereceyi gösterdi.

Hal böyle olunca vatandaşlar gölgede oturup, serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise park ve bahçelerdeki çeşmelerde başını yıkadı.

"MEMLEKETİMİZ NE FRANSA'YA NE DE ALMANYA'YA BENZİYOR"

Vatandaşlardan Ulaş Cirit, kentteki sıcaklığın Fransa ve Almanya’dan daha fazla olduğunu belirterek, "Memleketimiz çok sıcak. Ne Fransa ne de Almanya’ya benziyor. Burası cehennem, gelip görsünler. İnsanlar serinlemek için sulama kanallarına giriyor ama canlarından oluyorlar.

Bu sıcakta dondurma yesinler, soğuk içecekler içsinler. Adana’da ağustos ayında sıcaklık 50-60 derece olacak. Ne Fransa ne de Almanya bu kadar sıcak değil, yanıyoruz." dedi.

"ŞU ANDA 45-50 DERECE HİSSEDİLİYOR"

Fırat Güzel isimli vatandaş ise, sıcakların çok etkilediğini anlatarak "Adana sıcağında geceler bile bizi etkiliyor. Allah klimanın mucidinden razı olsun. Klima olmasa yatamıyoruz. Bu sıcakta yumurta, çay bile pişer. Termometre 36 dereceyi gösteriyor ama şu anda 45-50 derece hissediliyor." ifadelerini kullandı.