Adana'da teyze ile yeğen 51 bin lira ve 30 euro çaldı: O parayla alışverişe çıktılar
Çukurova ilçesinde bir evden 51 bin TL ve 30 euro çalan teyze ile yeğeni, çaldıkları parayla alışveriş yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerin ardından yakalanan teyze tutuklanırken, yeğeninin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Adana'nın Çukurova ilçesinde 38 yaşındaki Kibariye S. ile 17 yaşındaki yeğeni D.K., yüzlerini eşarpla gizleyerek bir apartmana girdi.
Şüpheliler, 7'nci katta bulunan Jale K.'ye ait dairenin kapısını zorlayarak içeri girdi.
51 BİN TL VE 30 EURO ÇALDILAR
Evde değerli eşya arayan ikili, yatak odasında bulunan 51 bin TL ve 30 euronun yer aldığı poşeti alarak kaçtı.
Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Ev sahibi Jale K.'nin ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, apartman ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
TEYZE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, çaldıkları parayla bir mağazadan mont satın aldığı belirlendi.
Bu anlar da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Elde edilen tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda, Kibariye S. gözaltına alındı.
"GÖRÜNTÜLERDEKİ BENİM AMA BİR ŞEY ÇALMADIM"
Emniyetteki ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi benim ancak hırsızlık yapmadım." dediği öne sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Kibariye S. tutuklanırken, kaçan şüpheli D.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.