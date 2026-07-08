Adana'da tıra çarpan otomobildeki sürücü öldü

Adana Ceyhan'da korkunç bir kaza yaşandı.

Kazada hayatını kaybeden Salih Üstündağ ile ilgili de acı bir detay ortaya çıktı.

Ceyhan-Yumurtalık Serbest Bölge yol ayrımı yakınlarında Zafer Köse yönetimindeki otomobil, arıza nedeniyle S.B.’nin emniyet şeridine çektiği tıra çarptı.

ARAÇTAKİ ÜSTÜNDAĞ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Köse ve yanındaki Salih Üstündağ, itfaiye görevlilerinin çalışması ile araçtan çıkarıldı.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Salih Üstündağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OĞLUNU ALMAYA GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ağır yaralanan sürücü Köse ise ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Tır şoförünü gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Salih Üstündağ'ın, vatani görevini tamamlayan oğlunu almak için Nevşehir'den Hatay'a gittiği belirtildi.

Zafer Köse ile Salih Üstündağ'ın cenazeleri dün Nevşehir'de toprağa verildi.